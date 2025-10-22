При рутинна проверка от инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на пристанище "Карантината" в квартал "Аспарухово", е установено, че капитан на риболовен кораб, не носи необходимите документи и разрешителни за извършване на стопански риболов. На лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).След извършена проверка от инспекторите на ИАРА на рибната борса във Варна е установено лице, предлагащо риба от вида - бяла риба, което при поискване не представило необходимите документи за произход на рибата. На лицето е съставен АУАН.При извършване на проверка на язовир "Цонево", село Аспарухово, е установено лице с риболовен билет, но с повече от допустимия брой въдици. На лицето е съставен акт и са му иззети въдиците, информираха от ИАРА - Варна.