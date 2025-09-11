ЗАРЕЖДАНЕ...
Глобиха сметопочистващата фирма във Варна
Зам.-кметът обясни, че кризата е причинена от технически проблеми с част от наличната техника. По график е трябвало да работят 10 машини, но на терен са били едва 5. Според него ситуацията вече е нормализирана, но трудностите със сметопочистването не са напълно преодолени. Проблемът е по-дълбок и изисква дългосрочни решения, изтъкна зам.-кметът.
"Градът се разраства и натоварването върху системата за сметосъбиране е много по-голямо в сравнение с времето, когато договорът е подписван. Тогава техниката може да е била достатъчна, но днес вече не е. При новия договор е необходимо изваждане на курортните комплекси и задължително допълнителна и резервна техника“, уточни Коев.
Той съобщи още, че 20 служители на общината са били временно пренасочени на терен, за да помогнат за овладяване на кризата. Като проблем зам.-кметът отбеляза това, че служители, назначени на длъжност като еколози, реално не изпълняват тази функция. "Разполагаме с определен брой позиции, но липсват действително работещи еколози“, каза още Коев.
По думите му на новата площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата, която беше открита без май тази година, вече са натрупани 60 тона строителни материали и около 50 тона дървен материал.
Сред темите на заседанието беше и ремонтът на пътя към квартал "Галата“. Зам.-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев обяви, че до 15 септември ще приключи работата по първия участък – от разклона за "Галата“ до разклона за "Боровец“. В събота започва полагането на финалния износващ пласт, а през следващата седмица ще бъде поставена пътна маркировка.
Кирчев уточни, че строителят се е ангажирал единият тротоар да бъде готов до 20 септември. Целият проект трябва да приключи до края на октомври.
