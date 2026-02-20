Глобиха варненец, не се подчинил на полицейско разпореждане
Конкретният случай е от 26 септември 2024 г. Предиобед на тази дата двама униформени полицаи управлявали служебните си мотоциклети, оборудвани с отличителните знаци на MBP, по бул. "Владислав Варненчик", когато на кръстовище забелязали подсъдимия да управлява мотоциклет без каска и с неправилно поставена регистрационна табела. Служителите приближили, подали звуков сигнал и с жест посочили нa водача на мотоциклета да отбие и да спре. Той не се подчинил, подал рязко газ и продължил движението си, като на следващото кръстовище с бул. "Република“ преминал на червен забранителен сигнал на светофарната уредба, свил в пресечка между блоковете, където слязъл от мотоциклета и побягнал. Деянието е наказуемо по чл. 270, ал. 1 от НК.
31-годишния подсъдим е неосъждан. По силата на одобрено в съдебна зала споразумение, му бе наложено наказание "глоба“ в размер на 500 евро. Той приема да заплати сторените по делото разноски в полза на държавата. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.
