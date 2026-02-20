31-годишен варненец призна в съдебна зала на Районния съд в морския град вината си по повдигнатото спрямо него обвинение в това, че противозаконно пречил на служители към отдел "Охранителна полиция" при Областната дирекция на МВР във Варна да изпълняват задълженията си по опазване на обществения ред, като не се подчинил на разпореждане да спре движението на управлявания от него мотоциклет.Конкретният случай е от 26 септември 2024 г. Предиобед на тази дата двама униформени полицаи управлявали служебните си мотоциклети, оборудвани с отличителните знаци на MBP, по бул. "Владислав Варненчик", когато на кръстовище забелязали подсъдимия да управлява мотоциклет без каска и с неправилно поставена регистрационна табела. Служителите приближили, подали звуков сигнал и с жест посочили нa водача на мотоциклета да отбие и да спре. Той не се подчинил, подал рязко газ и продължил движението си, като на следващото кръстовище с бул. "Република“ преминал на червен забранителен сигнал на светофарната уредба, свил в пресечка между блоковете, където слязъл от мотоциклета и побягнал. Деянието е наказуемо по чл. 270, ал. 1 от НК.31-годишния подсъдим е неосъждан. По силата на одобрено в съдебна зала споразумение, му бе наложено наказание "глоба“ в размер на 500 евро. Той приема да заплати сторените по делото разноски в полза на държавата. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.