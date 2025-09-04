"Няма такава тъпотия - плащаме за "Синя зона", а не можем да спрем от тежка техника", сигнализираха варненци, които изпратиха снимките, от които се вижда оставен за през нощта багер.Проблемът е от вчера. Започнал е ремонт на улица "Княз Николаевич" (от цветята на "Чаталджа" в посока НАП)."Не сме против ремонтите, но поне да бяха информирали. Ясно е, че тази техника няма къде да бъде оставена вечерта, но поне предварително Община Варна, която е възложител на проекта, да определи места и да информира хората, които живеят в района. Така няма да се налага да обикаляме и да се чудим къде да паркираме", сигнализират варненци.Проблемът, който те поставят е голям, тъй като всяко действие предварително трябва да бъде обмислено и хората да бъдат информирани за него.