"Град на знанието, на иновациите, такива гръмки лозунги ще намерите навсякъде в интернет за Варна, но една от важните услуги в града е повече от архаична“, пишат жители на града, посочвайки Синята зона. Причината е, че няма известяване по електронна поща или SМS, че годишният абонамент на колата е изтекъл."Известяване за изтичане на срока предоставят на много места – при "Гражданска отговорност“, при технически преглед, но за Синята зона във Варна това явно е изключително сложно и трудоемко начинание“, саркастично отбелязват хората.Причината за тяхното недоволство е, че в началото на всяка нова година, повечето хора, залисани от много служебни дейности, натрупани покрай почивните дни, са забравили за подновяването на абонамента и в един момент намират колата си заскобена. Така те плащат глоба, която е можело да си спестят, ако са били предупредени, че абонаментът за колата е изтекъл."Това е рекет! Други институции напомнят, че изтича даден срок, но общинското предприятие, явно не се интересува от хората, а гледа само как да им вземе парите“, обясняват още нашите читатели.Те настояват общинската администрация да помисли върху техните тегоби и да реши генерално проблема.Повечето от абонаментите на моторните-превозни средства в обхвата на Синята зона изтичат на календарна годишна база.Иначе в сайта на общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона – Варна“, научаваме, че:След изтичане на срока на валидност на одобрението, лицата желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да подадат декларация в Центъра за административно обслужване на общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона", за настъпилите промени.На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя одобрение за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи.В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията, одобрението се анулира, като заплатената сума за получаване на одобрението не се възстановява.Одобрението не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата "локално платено паркиране“ живеят.