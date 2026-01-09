Гневни жители: Хвалят Варна като град на иновациите, а тази услуга е архаична!
"Известяване за изтичане на срока предоставят на много места – при "Гражданска отговорност“, при технически преглед, но за Синята зона във Варна това явно е изключително сложно и трудоемко начинание“, саркастично отбелязват хората.
Причината за тяхното недоволство е, че в началото на всяка нова година, повечето хора, залисани от много служебни дейности, натрупани покрай почивните дни, са забравили за подновяването на абонамента и в един момент намират колата си заскобена. Така те плащат глоба, която е можело да си спестят, ако са били предупредени, че абонаментът за колата е изтекъл.
"Това е рекет! Други институции напомнят, че изтича даден срок, но общинското предприятие, явно не се интересува от хората, а гледа само как да им вземе парите“, обясняват още нашите читатели.
Те настояват общинската администрация да помисли върху техните тегоби и да реши генерално проблема.
Повечето от абонаментите на моторните-превозни средства в обхвата на Синята зона изтичат на календарна годишна база.
Иначе в сайта на общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона – Варна“, научаваме, че:
След изтичане на срока на валидност на одобрението, лицата желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.
При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да подадат декларация в Центъра за административно обслужване на общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона", за настъпилите промени.
На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя одобрение за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи.
В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията, одобрението се анулира, като заплатената сума за получаване на одобрението не се възстановява.
Одобрението не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата "локално платено паркиране“ живеят.
