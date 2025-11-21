Кирил Петков и местно семейство, пътният експерт Диана Русинова посети отсечката със своя екип. Припомняме, че при сблъсъка на място почина жител Аксаково, а съпругата му бе тежко ранена.
След направената инспекция, Русинова заяви:
"На 16 май 2024 г. автомобил на НСО, в който пътуваше тогавашният съпредседател на "Продължаваме промяната“ — Кирил Петков, катастрофира край Аксаково по пътя Варна–Добрич.
При сблъсъка загина водачът на другата кола, а жената с него беше тежко ранена.
Година след трагедията, експертите на Европейския център за транспортни политики се върнаха на мястото на инцидента и установиха, че кръстовището все още не е обезопасено и видимостта е все така ограничена.
Нужни са спешни мерки, за да се предотвратят нови трагедии."
