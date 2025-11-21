Сподели close
Година и половина след катастрофата край Аксаково между автомобил на НСО, в който бе Кирил Петков и местно семейство, пътният експерт Диана Русинова посети отсечката със своя екип. Припомняме, че при сблъсъка на място почина жител Аксаково, а съпругата му бе тежко ранена.

След направената инспекция, Русинова заяви:

"На 16 май 2024 г. автомобил на НСО, в който пътуваше тогавашният съпредседател на "Продължаваме промяната“ — Кирил Петков, катастрофира край Аксаково по пътя Варна–Добрич.

При сблъсъка загина водачът на другата кола, а жената с него беше тежко ранена.

Година след трагедията, експертите на Европейския център за транспортни политики се върнаха на мястото на инцидента и установиха, че кръстовището все още не е обезопасено и видимостта е все така ограничена.

Нужни са спешни мерки, за да се предотвратят нови трагедии."