За 34 –ти път в своята история клуб "Отворено общество – Варна" ще отличи на тържествена церемония в Зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна личности и колективи, които оставят ярка диря в своя професионален път, създават нови възможности за хората в нашия град или разказват истории, които не се забравят.

На 7 май 2026 година, от 18.00 часа в Зала 1 на ФКЦ гостите на церемонията ще видят документалния филм, който представя носителите на годишните награди на Отворено общество, техния опит, успехи и истории, обречени да останат в летописа на града, който живее с морето.

Награда "За принос в образованието“ тази година се присъжда на Калин Тодоров – преподавател по Информатика и ИТ в СУ "Пейо Кр. Яворов“, създател на платформата "Знайко“. Това е иновативен инструмент, променящ начина, по който децата учат и начина на преподаване, интелигентна платформа, която подпомага подготовката на учениците за ДЗИ и НВО, стимулира изпитни варианти и тестове, автоматизира рутинни процеси в обучението.

Наградата "За принос в утвърждаването на единството между изкуство, образование и културната политика“ е за НУИ "Добри Христов“. Училище с традиции, което издига високо духа на българската музикална школа, постига баланс между изкуствата, които съжителстват в него с образователните цели и в същото време има забележително, ярко присъствие в културната политика и живот на морската столица.

Наградата "За принос в развитието на медицината и здравеопазването“ е за доцент доктор Владимир Корновски - Началник на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ "Св. Марина" – Варна - утвърден лидер в миниинвазивната сърдечна хирургия, заслужил признанието на пациентите и на колегите си, безкомпромисен по отношение на качеството при лечение на сърдечно-съдови заболявания и професионалист, който утвърждава високите световни стандарти в кардиохирургията на университетската болница.

Награда "Море“ - За принос в популяризирането каузата на морските хора и морското дело се присъжда на журналиста Емилиян Ялъмов и оператора Петър Павлов за създаването и популяризирането на видеоподкаста "Лакърдии от кокпита“. Поредицата разгръща картината на морското дело, на морските делници и история, на морската наука и постиженията на българските мореплаватели и спортисти. Ярки, силни личности, невероятни истории и забележителни постижения на мъже и жени, свързали живота си с морето и разказали своите истории в "Лакърдии от кокпита“.

След края на церемонията, гостите ще могат да видят комедията "БЕЗопасни връзки“ на Сатиричен театър "Алеко Константинов“ – София. Входът е свободен.