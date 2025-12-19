На церемония, която се провежда за трети път в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, в присъствието на представители на общините от област Варна, на институции, организации и партньори, с които Областна администрация активно взаимодейства за различни дейности, проекти или задачи, областният управител професор Андрияна Андреева връчи годишните награди за постижения. Тази година те бяха в две категории – "Институционално сътрудничество“ и отличие за Индивидуални постижения.В категорията "Институционално сътрудничество“ отличието е за Регионалното управление на образованието-Варна, ръководено от д-р Ирена Радева. Институцията не само провежда държавната образователна политика в област Варна, но в активно сътрудничество с Областна администрация реализира редица инициативи. Сред тях са традиционните награди за учениците от област Варна с най-висок успех в ДЗИ, съвместна контролна дейност по обхващане и включване в системата на образованието на деца и ученици, подкрепа за новопостъпилите млади педагози в учебните заведения във Варненска област, както и съвместно организирани конкурси за творчество на ученици от Варненска област.В същата категория "Институционално партньорство“, награда получи и екипът на РЦТХ Варна, ръководен от д-р Мирела Кирякова. Тя се присъжда за последователните усилия на екипа да мотивират в името на Живота общност от доброволни кръводарители, както и за устойчивото партньорство при осъществяване на единствената в страната областна дългосрочна кръводарителна кампания "Дари кръв! Спаси живот!“, под патронажа на областния управител.Инициативата се провежда с подкрепата на кампания "Аз вярвам и помагам“ и ще продължи и през 2026 година на територията на област Варна.В категорията "Индивидуални награди за постижения“ отличията бяха три.Първото е за Иван Иванов - младата надежда на българския тенис. Най-талантливият 17 годишен състезател в света, шампион в два от турнирите на Големия шлем – Уимбълдън и Ю Ес оупън и 3-ти на Ролан Гарос, който завърши годината като номер 1 в Световната ранглиста до 18г. Нашият съгражданин е първият българин, обявен за световен шампион от международната федерация АйТиЕф. Отличието на Иван Иванов получи майката на шампиона Ваня Иванова.Краеведът и изследовател на архитектурното наследство на Варна Християн Облаков получи наградата на областния управител за изключителната отдаденост и заслуги за изследване и опазване на културното и архитектурно наследство на Варна. За безграничната му любов и познания за историята на родния град и личностите, които са създавали съвременния му облик, намерели място в редица негови книги, посветени на забележителни варненски сгради и на архитектите, които са ги създавали.За академик Владимир Николов – ръководител на археологическия обект Праисторически солодобивен център "Провадия – Солницата“ бе третата годишна награда на областния управител. Тя се присъжда за многогодишните усилия на ръководения от него екип археолози по разкриването и социализирането на най-атрактивния исторически паметник в Европа - "Провадия – Солницата“, археологическо откритие с огромно значение за науката, обществото и културния туризъм в област Варна, както и за приобщаването му към Европейския културен коридор "Солно наследство“ .