Търсенето определя предлагането. Този важен икономически модел дава отговор на въпроса: Големи или малки апартаменти се търсят във Варна? Най-голямата част от новопостроените сгради са със средна жилищна площ от 61.5 кв. метра. Варна е четвърта сред областите с най-малка средна жилищна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Смолян - 53.5 кв. метра. Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София - 139.9 кв. м и Силистра - 121.7 кв. метра.са с жилища Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2025 г. в област Варна е 63.9 хил. кв. м, а жилищната площ - 44.5 хил. кв. метра.Данните станаха ясни от отчет на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“. По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2025 г. е 124, а новопостроените жилища в тях са 723. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 80.7%, с тухлена - 15.3%, а с друга - 4.0%.Област Варна е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 233 сгради с 2 081 жилища, Пловдив - 206 сгради с 846 жилища, София - 141 сгради със 175 жилища и Бургас - 128 сгради с 913 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (50.1%), следват тези с три стаи (33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.4%.