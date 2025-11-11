Големи или малки апартаменти се търсят във Варна?
Данните станаха ясни от отчет на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“. По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2025 г. е 124, а новопостроените жилища в тях са 723. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 80.7%, с тухлена - 15.3%, а с друга - 4.0%.
Област Варна е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 233 сгради с 2 081 жилища, Пловдив - 206 сгради с 846 жилища, София - 141 сгради със 175 жилища и Бургас - 128 сгради с 913 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (50.1%), следват тези с три стаи (33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.4%.
