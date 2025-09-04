ЗАРЕЖДАНЕ...
Големи призове от годишните награди "За детето" 2025 за Варна
В топ 3 в категория "Общински детски ясли – Варна“ са още ДЯ №11 "Иглика“ и ДЯ №7 "Роза“, а в категория "Общински детски градини – Варна“ е отличена ДГ №30 "Синчец“.
Класацията се изготвя на база реални родителски оценки и отзиви за периода 1 септември 2024 – 31 август 2025 г. и е признание за високото доверие от страна на семействата. Оценяването обхваща ключови критерии като външно и вътрешно пространство, обучение, грижа, дейности, работа на персонала и ръководството, както и чистота. Допълнително се вземат предвид практики в ежедневната работа – като честотата на игрите на открито, индивидуалния подход на педагозите и липсата на вредни или остарели методи на възпитание. Ако в дадена категория няма достатъчно отзиви, за нея не се излъчва победител, посочват от сайта.
Победителите получават дигитални сертификати и баджове за профилите си в платформата zadeteto.bg.
Областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева застава зад Националния форум на читалищата в България
