Варна има нови първенци в детското образование и грижа. Детска ясла №13 "Русалка“ зае първо място в категория "Общински детски ясли – Варна“, а детска градина №40 "Детски свят“ беше отличена като най-високо оценена сред общинските детски градини в града в рамките на Годишните награди на сайта "За детето“ 2025.

В топ 3 в категория "Общински детски ясли – Варна“ са още ДЯ №11 "Иглика“ и ДЯ №7 "Роза“, а в категория "Общински детски градини – Варна“ е отличена ДГ №30 "Синчец“. 

Класацията се изготвя на база реални родителски оценки и отзиви за периода 1 септември 2024 – 31 август 2025 г. и е признание за високото доверие от страна на семействата. Оценяването обхваща ключови критерии като външно и вътрешно пространство, обучение, грижа, дейности, работа на персонала и ръководството, както и чистота. Допълнително се вземат предвид практики в ежедневната работа – като честотата на игрите на открито, индивидуалния подход на педагозите и липсата на вредни или остарели методи на възпитание. Ако в дадена категория няма достатъчно отзиви, за нея не се излъчва победител, посочват от сайта. 

Победителите получават дигитални сертификати и баджове за профилите си в платформата zadeteto.bg.