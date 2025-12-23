Големи тапи са се образували в някои райони на Варна във връзка с предстоящите празници. В последния работен ден, огромни колони са се заформили около Мол Варна и Гранд мол, съобщи читател наОчевидно варненци бързат да пазарят подаръци в последния момент, коментира пред медията на жена.Опашки има и в големите хранителни вериги, видя. Голямото пътуване ще започне следобед, след края на работния ден, когато много хора ще посетят близки и роднини.Шофирайте разумно и Весели празици!