Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Големи тапи са се образували в някои райони на Варна във връзка с предстоящите празници. В последния работен ден, огромни колони са се заформили около Мол Варна и Гранд мол, съобщи читател на Varna24.bg.

Очевидно варненци бързат да пазарят подаръци в последния момент, коментира пред медията на жена. 

Опашки има и в големите хранителни вериги, видя Varna24.bg. Голямото пътуване ще започне следобед, след края на работния ден, когато много хора ще посетят близки и роднини.

Шофирайте разумно и Весели празици!