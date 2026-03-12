Сподели close
"Честит ни празник! И нека бъде светлина!", това каза голямото име на варненския театър Свилен Стоянов на днешния празник.

Припомняме, че Драматичният театър "Стоян Бъчваров" навърши 105 години от създаването си.

Свилен Стоянов има зад гърба си вече 45 театрални сезона, а за първите си стъпки на сцената си спомня: "Бях плах! Не дойдох с група актьори, а бях поканен от във варненския театър, което и до днес си остава за мен изключителна чест. Когато влязох в трупата имах среща с различни поколения артисти. Бях много внимателен и подреден в работата си".

За първата си голяма рола, Стоянов излиза на сцената с актрисата Грациела Бъчварова, потомка на патрона на театъра Стоян Бъчваров.

"Театърът винаги е бил с отворени врати за човека и там винаги е било светло, топло и уютно. Театърът може да създава взаимност, любов и дори семейство", каза още Стоянов и си припомня как преди време на празник на варненско училище, мъж и жена му споделят как са ходили на постановки в театъра през най-трудните му години и така до днес, когато вече са семейство и имат 2 деца.

За своите 45 години творчески сезона в Драматичен театър "Стоян Бъчваров", големият актьор Свилен Стоянов има 116 роли на сцената му,