"Честит ни празник! И нека бъде светлина!", това каза голямото име на варненския театър Свилен Стоянов на днешния празник.Свилен Стоянов има зад гърба си вече 45 театрални сезона, а за първите си стъпки на сцената си спомня: "Бях плах! Не дойдох с група актьори, а бях поканен от във варненския театър, което и до днес си остава за мен изключителна чест. Когато влязох в трупата имах среща с различни поколения артисти. Бях много внимателен и подреден в работата си".За първата си голяма рола, Стоянов излиза на сцената с актрисата Грациела Бъчварова, потомка на патрона на театъра Стоян Бъчваров."Театърът винаги е бил с отворени врати за човека и там винаги е било светло, топло и уютно. Театърът може да създава взаимност, любов и дори семейство", каза още Стоянов и си припомня как преди време на празник на варненско училище, мъж и жена му споделят как са ходили на постановки в театъра през най-трудните му години и така до днес, когато вече са семейство и имат 2 деца.За своите 45 години творчески сезона в Драматичен театър "Стоян Бъчваров", големият актьор Свилен Стоянов има 116 роли на сцената му,