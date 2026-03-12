Големият варненски актьор Свилен Стоянов: Театърът винаги е бил с отворени врати за човека
©
Припомняме, че Драматичният театър "Стоян Бъчваров" навърши 105 години от създаването си.
Свилен Стоянов има зад гърба си вече 45 театрални сезона, а за първите си стъпки на сцената си спомня: "Бях плах! Не дойдох с група актьори, а бях поканен от във варненския театър, което и до днес си остава за мен изключителна чест. Когато влязох в трупата имах среща с различни поколения артисти. Бях много внимателен и подреден в работата си".
За първата си голяма рола, Стоянов излиза на сцената с актрисата Грациела Бъчварова, потомка на патрона на театъра Стоян Бъчваров.
"Театърът винаги е бил с отворени врати за човека и там винаги е било светло, топло и уютно. Театърът може да създава взаимност, любов и дори семейство", каза още Стоянов и си припомня как преди време на празник на варненско училище, мъж и жена му споделят как са ходили на постановки в театъра през най-трудните му години и така до днес, когато вече са семейство и имат 2 деца.
За своите 45 години творчески сезона в Драматичен театър "Стоян Бъчваров", големият актьор Свилен Стоянов има 116 роли на сцената му,
Още по темата
Още от категорията
/
Варненски ученици разработват проект за превенция на пътнотранспортните произшествия с участието на деца
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:01 / 11.03.2026
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.