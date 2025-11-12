Голям ВиК-проект променя трафика в натоварен район на Варна
За периода на строително-монтажните дейности е се преустановява обслужването на следните спирки по линия №109 в посока към града: "Ален мак“, "ВСУ“, "Журналист“, "Хоризонт“, "Писател“ и "Ген. Заимов“. След приключване на строителните работи и възстановяване на нормалната организация на движение обслужването на горепосочените спирки ще бъде възстановено.
От Общинското предприятие ТАСРУД изказват благодарности на гражданите за разбирането и проявеното търпение.
