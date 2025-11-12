Във връзка с изпълнението на проекта на "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и затварянето за движение на северното платно на бул. "Княз Борис I“ (в посока Златни пясъци) в участъка от кръговото кръстовище при Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна до ул. "Юлен“, непосредствено преди разклона за КК Златни пясъци и Аладжа манастир временно е променен маршрутът на автобусна линия №109 в посока ЖП-гара.За периода на строително-монтажните дейности е се преустановява обслужването на следните спирки по линия №109 в посока към града: "Ален мак“, "ВСУ“, "Журналист“, "Хоризонт“, "Писател“ и "Ген. Заимов“. След приключване на строителните работи и възстановяване на нормалната организация на движение обслужването на горепосочените спирки ще бъде възстановено.От Общинското предприятие ТАСРУД изказват благодарности на гражданите за разбирането и проявеното търпение.