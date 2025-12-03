Голям авиопревозвач спира редица полети до Варна през 2026 година
Electra Airways и SunExpress подписаха договор през 2024 г. за тригодишно сътрудничество, като първият сезон на операциите беше през лятото на тази година.
“На този етап можем да потвърдим, че дистрибуторското партньорство между SunExpress и Electra Airways няма да продължи през лятото на 2026 г. След предизвикателен първи сезон през лятото на 2025 г., оперативно гладък, но търговски под очакванията, ние останахме отворени за продължаване на сътрудничеството през 2026 г., при условие че може да се приложи по-балансирано разпределение на риска. Също така очертахме няколко елемента, насочени специално към много краткия сезон в България, с цел създаване на по-устойчива рамка за всички участващи страни. На SunExpress бяха представени няколко алтернативни модела и бяха ангажирани допълнителни заинтересовани страни, за да се проучи жизнеспособен път напред", коментира Стефан Трифонов.
За съжаление нямахме възможност да обсъдим подробна обратна връзка относно предложените варианти, в крайна сметка бяхме информирани от туроператорите, че SunExpress не продължава програмата през лятото на 2026 г., допълни той.
Въпреки това Electra Airways остава ангажирана с подкрепата на българския черноморски туризъм и осигуряването на стабилна въздушна свързаност за региона. За лятото на 2026 г. подготвяме мрежа, която ще включва услуги от избрани източноевропейски пазари, допринасяйки за цялостната достъпност на българското крайбрежие, подчерта Стефан Трифонов.
Успоредно с това авиокомпанията поддържа активен диалог с германски туроператори и дистрибуторски партньори, за да разбере техните нужди и да проучи подходящи решения и за този пазар – следвайки по-фокусиран подход, който отразява настоящите пазарни реалности.“Свързаността на Electra Airways с Германия не е приключила и ние работим неуморно, за да намерим ефективен и жизнеспособен път напред", каза още Трифонов. Българската авиокомпания вече преговаря да работи директно с германските туроператори.
Липсата на полети от Германия до Българското Черноморие е голям проблем от пандемията насам. Германският пазар не се възстанови напълно за летните ни курорти, а преди Ковид беше вторият най-голям и важен за туризма ни с над 700 000 туристи на сезон, след румънците.
