Много катастрофи, но с леки материални щети, има сутринта във Варна. Това разкриха таксиметрови водачи пред, като обясниха, че причината е лед, който се е образува от търкането на гумите на автомобилите – при спиране и тръгване, особено на кръстовищата в града."Масово шофьорите карат така, сякаш не е зима, а сухо лято. Не се съобразяват с пътната обстановка, не спазват дистанция, рязко натискат спирачките. Това тяхно поведение, което не е адекватно към средата, още повече утежнява ситуацията, тъй като гумите на колите излъскват леда“, разказаха таксиджии, които от сутринта са свидетели на множество чуквания между колите, особено на кръстовища."Шофирайте бавно, внимателно, на скорост, а не по инерция, спазвайте дистанцията“, съветват опитните водачи.