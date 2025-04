Голям форум с 24-годишна история отново във Варна

© На 12 април хотел "Графит“ във Варна ще бъде домакин на най-мащабното събитие за кариерно развитие в страната – National Career Days by JobTiger. Форумът е с 24-годишна история и ежегодно среща стотици работодатели с хиляди търсещи нови професионални възможности. Тази година форумът даде силен старт в София, където се включиха 2 300 кандидати, а 45% от тях бяха с над 5 години професионален опит – знак, че форматът се превръща в предпочитана среща и за опитните специалисти.



Варна ще предложи още много възможности с морски бриз, полезност и вдъхновение, като събере водещи работодатели от различни сектори и мотивирани кандидати – студенти, млади специалисти, както и утвърдени експерти.



Детайли за събитието във Варна:



- Дата: 12 април 2025 (събота)



- Място: Хотел-галерия "Графит“, гр. Варна



- Часове: 10:00 – 16:00 ч.



- Вход: Свободен, но със задължителна регистрация



- Повече за програмата и изложителите: national.careerdays.bg



Форумът е чудесна възможност за директна среща с работодатели, споделяне на идеи, кандидатстване на място и получаване на ценни съвети за кариерно израстване.



Всеки, който иска да направи следващата крачка в професионалния си път, ще има възможността да го направи тази събота.



Сред изложителите са: ABA - Work in Austria, Сименс ЕООД, Съдърланд България , Louis Dreyfus Company (LDC), Агрополихим АД, CluneTech, Евротекс ЕООД и други, които ще представят своите екипи, отворени позиции, стажантски програми и инициативи за кариерно развитие.



Тази година JobTiger залага на автентична кампания, фокусирана върху хората зад щандовете – реалните служители, които споделят личния си опит, ценности и какво търсят в новите си колеги. Част от новите активности са видео съвети за търсещите работа с конкретни насоки за успешна комуникация с работодател.



“National Career Days by JobTiger не е просто събитие, а ценна възможност за среща между търсенето и предлагането на стойностна работа. Радваме се, че тази година успяваме да надградим както формата, така и въздействието му – във всеки град усещаме реална нужда от подобна среща", споделят от JobTiger.



Организатор на събитието е JobTiger. Златен спонсор за трета поредна година е Austrian Business Agency, а бронзов спонсор е TTEC.



Партньори на събитието: JobTiger.tv, HRIndustry.bg, Технически университет Габрово, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Русенски университет "Ангел Кънчев“, Софийски университет "Св. Климент Охридски“, Асоциация на индустриалния капитал в България, Тракия Икономическа Зона, Invest in Bulgaria, AIBEST, Европейски младежки парламент, Телерик, СофтУни, Аз мога тук и сега, Лидер.бг, сп. Мениджър, ISIC, Legion Run, Международната награда на херцога на Единбург, B2B Media, 9 academy, eventiplier, Innovation starter, Innovation explorer, Kaldata, BGlobal, HR Manager, My Job, Кариери, Gusto Media, Pixel Media, Uchi.bg, Борса.бг, Инженер.бг, Девин, Софудс, Фрейм Дизайн, Фондация Глас, Българска браншова камара-машиностроене.