Късо съединение в електрическата инсталация е най-вероятната причина довела до разразилия се вчера пожар. Инцидентът е станал сутринта, около 9 часа, в рибарско селище, в близост до с. Константиново. Пламъците са обхванали дървена постройка, в която е имало техника, а в близост и двигател за моторна лодка, които също са изгорели от огъня.На инцидента са реагирали два екипа на РДПБЗН и полицаи от Четвърто РУ, които са загасили пожара и предотвратили разрастването му.По случая е образувано досъдебно производство.