За огромен горски пожар над квартал "Аспарухово" във Варна съобщават очевидци в социалните мрежи, 

Към този момент няма данни за пострадали. Причините за възникването на огнената стихия остават неясни.