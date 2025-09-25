ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям празик ДГ №48 "Ран Босилек" в Тополи
Един от акцентите в отбелязването на Европейския ден на спорта тази година ще бъдат специалните гости от различни спортни клубове и школи. Пред децата те ще разкажат за различните видове спорт, за мотивацията и дисциплината, за ползите от здравословния и активен начин на живот. Целта на инициативата е най-малките да бъдат информирани, да се вдъхновят и да изберат спорта като част от своето ежедневие. В събитието са подбрани редица спортни активности, съобразени с възрастовата категория на децата в детската градина.
Събитието е пример за обединяване на различни организации, институции, доброволци, училища и детски градини в името на популяризиране на ползите от физическата активност и здравословния начин на живот, посочват експертите от общинска дирекция "Образование и младежки дейности“. От там припомнят още, че Денят на спорта е вече установена традиция в училищата като част от кампанията "Раздвижваме България“, подкрепена от МОН. Европейският ден на спорта от своя страна е ключово събитие в календара на Европейска седмица на спорта "Be active“.
