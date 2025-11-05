Няма желаещи да сключат договори за чистене на снега на половината от град Варна. Това стана ясно от разширеното заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, което се проведе в Областната администрация.Към момента, докладваха от общинската администрация, са проведени конкурси за избор на фирми за районите "Одесос“, "Владислав Варненчик“ и "Аспарухово“, както и за близките им села от общината – Казашко, Тополи, Константиново и Звездица. Ако няма обжалване от страна на загубилите, то до края на месеца трябва да са сключени договорите.Нето една фирма не е пожелала "Приморски“ и "Младост“, както и близкото село Каменар. Заради това ще бъде удължен срока за участие в конкурса.На заседанието днес в сградата на Областната администрация взеха участие близо 30 институции, дирекции и организации, които имат пряко отношение и задължения за дейности, свързани с предотвратяване и преодоляване на последствия от възникнали бедствени или аварийни ситуации. Заседанието, което има за цел предприемане на превантивни мерки за опазване живота и здравето на населението при влошени зимни условия. То бе водено от областния управител професор Андрияна Андреева.В хода на заседанието бяха изслушани и приети докладите на участниците за подготовката на зимен сезон 2025 – 2026. Кметовете предоставиха информация за сключените договори с фирмите за поддръжка на общинската и на републиканската пътна мрежа към настоящия момент. От тях става ясно, че само най-голямата община в областта – Варна, има проблем. Някои от общините също нямат сключени договори, но пък притежават собствена техника. От Областно пътно управление също докладваха, че имат договори с фирми. 122 училища във Варненска област също са готови за работа в зимни условия. От Енергото съобщиха, че работата по премахване на дървета, в сервитутни и край такива зони, които пречат на електропроводите продължава. Миналата зима 75 процента от авариите са точно от паднали дървета и клони, които нарушават кабелите.