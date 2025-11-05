Голям проблем: Никой не иска да чисти половин Варна от снега
Към момента, докладваха от общинската администрация, са проведени конкурси за избор на фирми за районите "Одесос“, "Владислав Варненчик“ и "Аспарухово“, както и за близките им села от общината – Казашко, Тополи, Константиново и Звездица. Ако няма обжалване от страна на загубилите, то до края на месеца трябва да са сключени договорите.
Нето една фирма не е пожелала "Приморски“ и "Младост“, както и близкото село Каменар. Заради това ще бъде удължен срока за участие в конкурса.
На заседанието днес в сградата на Областната администрация взеха участие близо 30 институции, дирекции и организации, които имат пряко отношение и задължения за дейности, свързани с предотвратяване и преодоляване на последствия от възникнали бедствени или аварийни ситуации. Заседанието, което има за цел предприемане на превантивни мерки за опазване живота и здравето на населението при влошени зимни условия. То бе водено от областния управител професор Андрияна Андреева.
В хода на заседанието бяха изслушани и приети докладите на участниците за подготовката на зимен сезон 2025 – 2026. Кметовете предоставиха информация за сключените договори с фирмите за поддръжка на общинската и на републиканската пътна мрежа към настоящия момент. От тях става ясно, че само най-голямата община в областта – Варна, има проблем. Някои от общините също нямат сключени договори, но пък притежават собствена техника. От Областно пътно управление също докладваха, че имат договори с фирми. 122 училища във Варненска област също са готови за работа в зимни условия. От Енергото съобщиха, че работата по премахване на дървета, в сервитутни и край такива зони, които пречат на електропроводите продължава. Миналата зима 75 процента от авариите са точно от паднали дървета и клони, които нарушават кабелите.
