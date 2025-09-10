Голяма авария остави на сухо хиляди домакинства във Варна днес. Според сайта на ВиК, водоподаването към абонатите на ж.к. "Възраждане" 1 е вече спряно, около 9:30 часа тази сутрин.Вода няма да има целия ден.Най-рано се очаква да бъде пусната около 16 часа днес.