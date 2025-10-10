Плувен басейн "Делфини" няма да работи до 13.10.2025 г. вкл., съобщиха от общинското предприятие "Спорт Варна".Причината е необходимостта от доставка и подмяна на дефектирал ключов компонент от подгревната система след преустановено топлоподаването от фирма "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на спортния обект, което беше за периода от 6 до 10 октомври.