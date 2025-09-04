ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма авария на ВиК, шофирайте внимателно в този район на Варна!
Голяма авария има на тръбопровод. На място е багер, с който е изкопана дупка.
Получава се тапа. От сайта на ВиК става ясно, че днес има проблем в района на фабрика "Христо Ботев", кв. "Погребите", хотел "Голдън Тюлип" и района на Юнашкия салон.
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
