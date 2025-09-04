Шофирайте внимателно по улица "Кракра", в района на бившия дом за деца и юноши "Цонко Цонков", в близост до кръстовището с улица "Булаир", видя репортер наГоляма авария има на тръбопровод. На място е багер, с който е изкопана дупка.Получава се тапа. От сайта на ВиК става ясно, че днес има проблем в района на фабрика "Христо Ботев", кв. "Погребите", хотел "Голдън Тюлип" и района на Юнашкия салон.