Поради авария на магистрален водопровод без вода до около 18 часа днес ще бъдат абонатите в част от местността Траката, край резиденция "Евксиноград", част от курорта Св. Св. Константин и Елена, част от местност Ален мак, част от курортен комплекс Чайка и част от Манастирски рид, съобщиха от ВиК - Варна.От дружеството допълниха, че до около 12 ч. днес вода няма да има и в местността Боровец. Там също причината е авария.