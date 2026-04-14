Авария остави на сухо абонатите на част от "Цветен квартал". От ВиК-Варна съобщават, че водоподаване няма да има в района заключен между бул."Васил Левски", ул."Роза", бул."Хр.Смирненски" и ул."Подвис".

Очаква се повредата да бъде отстранена до 19 часа.

Без вода ще остане и района в карето ул. "Орлово гнездо", ул. "Девня", ул. "Велека, бул. "Република" и стара гара "Варна". Вода там ще има също след 19 часа.

Авария има и в района на местност "Евсиноград" и местност "Малко Ю". Там водоподаването ще бъде спряно в интервала от 11.00 до около 16.00 ч.