Голяма авария в електроразпределителната мрежа на Варна е станала тази нощ.

 Към момента без ток са хиляди домакинства в морската столица, засегнати са абонатите във "Възраждане" 4 и "Кайсиева градина".

Екипи работят по отстраняването на повредата, но все още няма яснота кога ще бъде възстановено електрозахранването, научи Varna24.bg. 