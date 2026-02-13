Авария на няколко трафопоста остави голяма част от Варна без ток. Електричество няма край "Мосю Бриколаж", "Лидъл", към Делта Планет мол, Мебелна палата и др. Тъй като аварията не прекъсва трасе, то е възможно даден район да няма, съседен да има ток, а по-следващ също да е без електрозахранване.Не работят и светофарите.Шофирайте внимателно!Екипи на ЕРП – Север работят по отстраняването ѝ, като не е ясно кога проблемът ще бъде решен.