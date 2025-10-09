На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Ген. Гурко 5, 3, 7, 13, 29, ул. Ген.Паренсов 2, 3, 8, 28, 30, ул. Ген. Скобелев 8, 10, 12, 13, 14, 19, 31, 33, 35, 37, 44, 48, ул. Ген. Столетов 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 33, 35, 37, ул. Иван Аксаков 7, 36, ул. Проф. Марин Дринов 68, 70, бул. Осми Приморски полк 95, 97, 98, 99, 100, 105, ул. Княз Николаевич 10, 20, ул. Васил Друмев 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Любен Каравелов 31, 51.На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - ул. Кап. лейт. Тодор Соларов 39 ,47, ул. Кап. Рончевски 4, 6, 8, 10, 34, ул. Любен Каравелов 62, 79, 81, 83, ул. Морска Сирена 27, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ул. Найден Геров 40, 42, 44.На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Горен чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП 4.В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 09.10.2025 г., от 8:30 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски, електрозахранени от ТП 2147 , ТП 2133 и ТП 1681.На 09.10.2025 г., от 8:30 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски.На 09.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 09.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Аязмото, електрозахранени от ТП 2138.На 09.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Св. Никола, ул. Жечко Чолаков, ул. Виолета Гиндева, ул. Иван Нанев, ул. Огнян Церов и бул. 8-ми Приморски Полк 284.На 09.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Слънчево, с. Припек и прилежащите им вилни и промишлени зони зони.На 09.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед, с. Припек и прилежащите промишлени и вилни зони.На 09.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Бриз, м-ст Свети Никола и м-ст Акчелар.В периода 09.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Осми Приморски полк, ул. Македония, бул. Княз Борис І, електрозахранени от ТП 2.