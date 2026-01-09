В периода 05.01.2026 г. - 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица.На 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево – ТП 8, ТП Горско Стопанство Цонево, ТП Погреби Цонево и с. Дебелец.На 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Сава и с. Цонево.На 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Антон Неделчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. Кап. Георги Мамарчев 7, 9; ул. Беласица 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Димитър Бацаров 3, 5, 7, 9, 11; ул. Димитър Станчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Кракра 56, 62, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. Патриарх Евтимий 43, 45, 47, 82, 84, 86; ул. Никола Бацаров 7; ул. Средна гора 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Стара планина 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74; ул. Трайко Китанчев 21, 22, 23, 24, 25, 27; ул. Цар Иван Срацимир 61; ул. Черни връх 25, 27, 29, 31, 33, 42, 44, 46, 48, 52, електрозахранени от ТП 247.На 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Калиманци, с. Кипра, с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев, с. Левски, с. Просечен.На 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та.На 09.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Езерово, фирмите: ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, АГРОМАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, КБИ ЕООД.На 09.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Бриз, жсв Бриз Юг, м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Сотира, м-ст Телевизионна кула, ул. Георги Русев, ул. Димитър Константинов, ул. Димитър Манчев, ул. Д-р Борис Окс, ул. Д-р Никола Константинов, ул. Д-р Любен Попов, ул. Преслав Петров, ул. Стефан Самсаров и част от бул. 8-ми Приморски полк.На 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 09.01.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик /Кайсиева градина/ - блоковете: 223, 225, 231, 234, 242, 243, 254, 273, 274, 275, електрозахранени от ТП 1531.