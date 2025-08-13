ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма промяна във Варна: Общинската администрация със спешни срещи
На въпрос на Varna24.bg заместник-кметът Илия Коев обясни, че са сформирани работни групи, които заседават всяка седмица.
Промените засягат всички общини у нас, но най-сложно е решаването на уравнението при големите. Причината е броят хора, в кой район живеят, защото може едно физическо лице да има апартаменти в няколко от районите в града. Паралелно с това се решава и казуса как точно ще бъдат принудени определени групи от хора да спазват новостите, а именно ако се стигне до закупуване на торби за смет с различни цветове, както е в чужбина, дали те ще спазват това, и ще се наложи ли заключване на съдовете за смет, за да няма злоупотреби.
Работи се усилено и с колеги от Националното сдружение на общините в Република България, стана още ясно от думите на заместник-кметът Илия Коев.
