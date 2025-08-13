Голяма промяна ще настъпи от 1 януари във Варна. Причината е новият подход, по който ще се изчислява таксата за битови отпадъци, в съответствие с влизащите в сила от началото на следващата година изменения в Закона за местните данъци и такси и Постановление на Министерския съвет № 93 за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща такса битови отпадъци.На въпрос назаместник-кметът Илия Коев обясни, че са сформирани работни групи, които заседават всяка седмица.Промените засягат всички общини у нас, но най-сложно е решаването на уравнението при големите. Причината е броят хора, в кой район живеят, защото може едно физическо лице да има апартаменти в няколко от районите в града. Паралелно с това се решава и казуса как точно ще бъдат принудени определени групи от хора да спазват новостите, а именно ако се стигне до закупуване на торби за смет с различни цветове, както е в чужбина, дали те ще спазват това, и ще се наложи ли заключване на съдовете за смет, за да няма злоупотреби.Работи се усилено и с колеги от Националното сдружение на общините в Република България, стана още ясно от думите на заместник-кметът Илия Коев.