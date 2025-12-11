От следващата година всяка община ще има свой координатор по безопасност на движението по пътищата. Това стана ясно на последното за годината редовно заседание на Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата (БДП), проведено в Областна администрация – Варна, ръководено от зам.-областния управител Айрие Ибрямова. В него участие взеха представители на регионалните структури на АПИ, МВР, ЦСМП, БЧК, РЗИ, както и на общините от областта.Новият координатор БДП трябва да бъде назначен до 13 февруари 2026, като възнаграждението му ще бъде осигурено от националния бюджет. Той ще отговаря за координацията между всички институции при възникване на инциденти, както и по организацията на движението.Следващата година предстои и въвеждане на единен електронен регистър на индивидуалните електрически превозни средства (ел. тротинетки), съобщи експерт от ДАБДП, който взе участие онлайн в работата на Областната комисия.