Факт е голяма рокада. Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени. Това потвърдиха от пресцентъра на институцията за "Фокус".

Повече информация към този момент няма и не се знае кой ще заеме техните постове. Досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров.

Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов. По информацията, с която разполагаме - той е получил заповед за пенсиониране днес в ранния обяд. 

Същото се е случило във вчерашния ден и с шефа на ДАНС-Пловдив. Мотивите - не са ясни. 

Очаквайте подробности и имената на наследниците им.