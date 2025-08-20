Факт е голяма рокада. Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени. Това потвърдиха от пресцентъра на институцията заПовече информация към този момент няма и не се знае кой ще заеме техните постове. Досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров.Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов. По информацията, с която разполагаме - той е получил заповед за пенсиониране днес в ранния обяд.Същото се е случило във вчерашния ден и с шефа на ДАНС-Пловдив. Мотивите - не са ясни.Очаквайте подробности и имената на наследниците им.