Голямо е търсенето на монетници за евро във Варна. Причината е, че тези, които са за стотинки, не стават за европейската обща валута.Търговци, за които монетниците са изключително полезни, разказаха пред, че цените на монетниците за евро са изключително фрапиращи.По сайтове, където хората търсят и научават за продажните стойности на стоки и услуги, магазинери са се натъкнали на цени на монетниците от над 70 лева за бройка."Тези за левове бяха малко над десетина лева. Как е възможно да има за 70, при условие, че тези атрибути се ползват в 20 държави към момента, което означава, че производството им е масово и цената трябва да е ниска“, коментират хората.В интерес на истината проверка наустанови, че може да се намерят евромонетници в морския град за малко над 10 лева.