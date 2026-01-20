СУЕО "Александър С. Пушкин“ и Фондация "Площад наука“ бяха приети за нови членове на ИКТ Клъстер – Варна. Това стана на първото за годината общо събрание, на което бе представен календара с планираните дейности за 2026 г., както и бе отчетен напредъка по важни инициативи като Черноморския технологичен форум и Академия TechnoLab.По време на срещата бяха представени и правилата за кандидатстване за финансиране от Фонд "Мост към бъдещето“ - дългосрочна инициатива на ИКТ Клъстер - Варна за подкрепа на талантливи ученици, студенти и преподаватели от Варна и региона чрез финансиране на участия в състезания, иновационни форуми и образователни проекти.ИКТ Клъстер - Варна обединява организации и експерти, споделящи идеята за развитие на Варна като естествен хъб на информационните технологии и иновациите в черноморския регион и допринасящи с финансови средства, лично време и усилия в постигането на тази цел.Визията на ИКТ Клъстер – Варна, е да създаде колаборативна IT бизнес екосистема между членовете на Клъстера за синергичен ефект, да изгради условия за оптимално изграждане на кадри и таланти за обезпечаване на бизнеса, да утвърди град Варна като глобално-разпознаваем регион за IT технологии, иновации и инвестиции и предпочитана локация за IT компании и професионалисти в сферата на IT технологиите, които да се развиват професионално тук.Целите на ИКТ Клъстер Варна са организирани в пет стратегически теми: активен принос в образованието, развитие на кадри, развитие на клъстерната бизнес екосистема и колаборации, развитие на регионален бранд на ИКТ Клъстер – Варна, административен капацитет.