Голямо задръстване се е образувало на АМ "Хемус" в посока Варна.
"Спряхме при Чурек - Варна", съобщават шофьори.
Припомняме, че днес се очаква интензивен трафик заради почивните дни около Великден.
Официално от АПИ: Движението при км 31 на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява във втора активна и изпреварващата лента поради ПТП. Шоьфорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Шофирайте внимателно!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.