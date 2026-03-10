Сподели close
Голяма тапа се е образувала на Аспарухов мост, става ясно от публикации в социалните мрежи.

От ОДМВР-Варна съобщиха, че причината е възникнало ПТП посока Варна. Екипи на "Пътна полиция“ са на място и регулират трафика.

Шофирайте разумно!