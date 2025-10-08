ЗАРЕЖДАНЕ...
Гордост! Научен доклад на екип на МУ-Варна спечели първа награда
Националната конференция за редки болести и лекарства сираци е най-значимият форум в България, посветен на подобряването на диагностиката, лечението и грижите за редките заболявания. От първото си провеждане досега, конференцията събира на едно място медицински специалисти, студенти по медицина, пациенти, представители на здравните власти и на фармацевтичната индустрия, за да обсъдят актуалните предизвикателства и възможности в областта.
Наградата за екипа на МУ-Варна е признание за дългогодишната работа на Катедрата по педиатрия към университета за лечението както на трудни в диагностично и терапевтично отношение случаи от всички области на медицината, така и на деца с редки болести от цяла Североизточна България.
Тази година събитието постави специален акцент върху достъпа до иновации – от новите методи за генетична диагностика и персонализирана медицина до въвеждането на съвременни технологии за проследяване на състоянието на пациентите. Програмата включва научни сесии, както и интерактивни уъркшопи, насочени към споделяне на практически опит и добри практики.
