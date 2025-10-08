Студентката от 4-ти курс, специалност "Медицина“ от МУ-Варна Доротея Йорданова и д-р Дона Филчева спечелиха първо място в категория "Студентска сесия“ на проведената през месец септември в Пловдив XVI Национална конференция за редки болести и лекарства сираци. Отличието е за представянето на научен доклад на тема "Вроден хипопитуитаризъм в детска възраст - клиничен случай и терапевтичен подход“, разработен под ръководството на проф. д-р Виолета Йотова – зам. ректор "Научна дейност“ в МУ-Варна и началник на направление Педиатрия към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.Националната конференция за редки болести и лекарства сираци е най-значимият форум в България, посветен на подобряването на диагностиката, лечението и грижите за редките заболявания. От първото си провеждане досега, конференцията събира на едно място медицински специалисти, студенти по медицина, пациенти, представители на здравните власти и на фармацевтичната индустрия, за да обсъдят актуалните предизвикателства и възможности в областта.Наградата за екипа на МУ-Варна е признание за дългогодишната работа на Катедрата по педиатрия към университета за лечението както на трудни в диагностично и терапевтично отношение случаи от всички области на медицината, така и на деца с редки болести от цяла Североизточна България.Тази година събитието постави специален акцент върху достъпа до иновации – от новите методи за генетична диагностика и персонализирана медицина до въвеждането на съвременни технологии за проследяване на състоянието на пациентите. Програмата включва научни сесии, както и интерактивни уъркшопи, насочени към споделяне на практически опит и добри практики.