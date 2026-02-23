Студентският съвет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ отбелязва 30 години от своето учредяване – три десетилетия активна роля в развитието на студентското самоуправление в България.Тържественото събитие ще се състои на 27 февруари 2026 г. в Аула "Максима“ на университета и ще събере академичното ръководство, студенти, възпитаници и партньори на ВСУ "Черноризец Храбър“.Създаден на 6 февруари 1996 г., Съветът е първият учреден студентски съвет в България след промените в Закона за висшето образование и поставя основите на модел, който впоследствие се развива в национален мащаб. През годините организацията излиза извън рамките на вътрешноуниверситетската дейност и се утвърждава като фактор в обществените процеси, в законодателните дебати и в развитието на студентските политики.Ключови постижения през трите десетилетия:- 1996 г. – Учредяване на първия студентски съвет в България след промените в Закона за висшето образование (06.02.1996 г.);- 2000 г. – Инициатор на създаването на AEGEE-България – част от Европейския студентски форум (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe);- 2000 г. – Учредяване на Обединени варненски студентски съвети;- 2006 г. - По инициатива на студентите и ръководството на университета се създава Кариерният център;- 2009 – 2010 г. – "Зелен университет" - Студентският съвет инициира мащабна кампания за превръщането на кампуса в еко-зона, което по-късно води до проектирането на парка от студенти по архитектура (2012)- 2017–2018 г. – Постигнато въвеждане на преференциални цени за абонаментни карти за всички линии на градския транспорт във Варна за учащи и студенти;- 2021 г. Отличен с почетния знак на Националното представителство на студентските съвети в Република България, по повод 25 годишнината от учредяването на студентското представителство;- 2022–2024 г. – Реализиране на проекта "Избери българското висше образование“;- 2021–2025 г. – Активно участие в работните групи за промени в Закона за студентското кредитиране.Устойчиви инициативи и дългосрочни дейности:- Академичният танцов театър – 30 години творческа лаборатория към Студентския съвет със стипендиална подкрепа за талантливите участници;- Провеждане на мащабни информационни кампании срещу телефонните измами и програми за дигитална грамотност на възрастни хора;- Работа с ученици чрез инициативи за насърчаване на четенето – поставяне на къщички за книги и контейнери за капачки в десетки училища в страната;- Организиране на кръводарителски кампании два пъти годишно в партньорство с Регионалния център по трансфузионна хематология;- Провеждане на Национално студентско състезание по наказателноправни науки;- Провеждане на Национално състезание по психология;- Участие в Националното състезание по медиация;- Клубове по интереси - Клуб "Еклетика“ (за изкуство и дизайн), Музикален клуб "Varna Free Band“ и Юридически клуб "Проф. Тамара Хинова“, Правна клиника – създадена през 2002 г. и функционираща до днес;- Участие в различни спортни прояви - зимен и летен университет, универсиади, състезания и др.;- Активно участие в академичния и културния живот на университета.През последните три десетилетия Студентският съвет на ВСУ "Черноризец Храбър“ се утвърди с развитите специализирани клубове и мащабни социални инициативи. Организацията печели престижни отличия, включително ежегодни поименни награди от Община Варна за академични постижения и държавни признания за принос към студентския спорт. Чрез членството си в НПСС и участието в международни проекти като Erasmus+, Съветът осигурява на студентите платформа за професионална изява и защита на техните права на национално ниво.Празникът ще събере 12 председатели на Студентския съвет от 1996 г. до днес, изявени възпитаници, представители на студентски съвети от страната и партньорски организации.В програмата са включени непоказвани архивни кадри от първите години на университета и Студентския съвет, разкази от представители на ръководството и председателите през годините, както и художествени изпълнения, представящи развитието на студентската общност. Събитието поставя акцент върху приемствеността и визията за развитие – поддържане на връзката между поколенията, подкрепа за личностното и професионално развитие, разширяване на международните възможности за обучение и обмен, ангажираност към социални каузи и устойчиво използване на технологиите като инструмент за развитие.Отбелязването на 30-годишнината на Студентския съвет е част от цялостната празнична програма на ВСУ "Черноризец Храбър", свързана с предстоящата 35-годишнина на университета.- На 23 май 2026 г. в Източния парк на университета ще се проведе среща на алумни общността под надслов "35 години – поколения знание и доверие“, която ще събере възпитаници, преподаватели и студенти.