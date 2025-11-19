Сподели close
Кръвната проба на шофьора, който снощи бе хванат да кара пиян в ж.к. "Владислав Варненчик" е готова, съобщиха от полицията в морската столица. 

Пробата на кръвта е отчела 3,50 промила алкохол. Припомняме, че при проверка на пътна полиция, дрегерът показа рекордните 4,85 промила. Разликата според експерти се получава, когато консумацията на спиртни напитки е била малко преди инспекцията и тя още не е абсорбирана в кръвта, а е в по-големи дози в издишания въздух.

Шофьорът бе хванат в района до бл. 9, посока пощата /от Лидъл към пазарчето/ вчера следобед. Шофирал е фирмен автомобил, тип баничарка.

Мъжът е варненец на 45 години. Три пъти до момента му отнемана книжката. Има в биографията си 7 акта за административни нарушения, 7 наказателни постановления и два фиша.