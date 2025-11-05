Най-голямата каменна гора във Варна! Намира се под изоставения хотел "Делфин“ в курорта Св. Св. Константин и Елена.Най-после каменната гора си намери място. Там е много по-безопасна, отколкото буните, където през годините известни и неизвестни творци са пробвали майсторлъка на балансиране на камъни.Това умение или хоби е вид представление или ритуал, в зависимост от публиката. По същество включва подреждане на камъни в групи, което изисква търпение и голяма чувствителност, за да се създаде структура, която изглежда физически невъзможна.Балансьорите на камъни могат да работят безплатно или срещу заплащане, индивидуално или в група, а намеренията и интерпретациите на публиката могат да варират в зависимост от ситуацията или местоположението.Има няколко вида стилове: балансирано подреждане, противотежест, фрийстайл и др.Световното първенство по балансиране на камъни е ежегодно събитие, което се провежда в Ляно, Тексас. Състезанията включват височина, баланс, арки и артистичност.