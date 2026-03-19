Пробите на шофьора на Градски транспорт от инцидента във Виница вчера за наличие на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, съобщиха от ОДМВР- Варна.

Припомняме, че вчера, около 15:45 часа 46-годипна жена загина трагично на спирка във Виница. При потегляне, при неясни до момента обстоятелства, автобусът удря жената и тя загива на място

По случая е образувано досъдебно производство.