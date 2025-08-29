ЗАРЕЖДАНЕ...
Готвят прабългарско ястие край Варна, всеки може да го опита
Ястието ще бъде направено от Албина Фасхеева от град Казан - шеф готвач, ръководител на студио за татарска кухня "Милли Ашлар“, член на Гилдията на готвачите на Република Татарстан и на Асоциация на готвачите на Русия. Тя ще приготви едно от най-старите ястия в света - чак-чак, блюдо с описано в трудовете на Багдадския посланик в древна България, известния изследовател Ибн Фадлан (921 г. сл. Хр.).
Традиционният сватбен чак-чак е голям и често е покрит с бонбони и дражета . Най-големият чак-чак е тежал 4026,4 килограма (8877 фунта) и е приготвен на 14 юни 2018 г. по време на началото на Световното първенство по футбол през 2018 г. в Казан .
Ако и вие искате да опитате ястието може да го направите на уникалния празник, който ще се проведе утре и вдругиден (30 и 31 август) в "Исторически парк" в село Неофит Рилски. Това е петото издание на Международния фестивал на традиционните храни "Обединени българи" и хилядолетния празник на плодородието "Сабантуй".
"Сабантуй" е празник, който носи в себе си вековна история и пази духа на плодородието, труда и радостта от споделения хляб. Той събира хора от различни култури в общ ритъм на музика, танци и кулинарни изкушения, превръщайки фестивала в истински символ на приятелството между народите.
За гостите ще готвят майстори - готвачи от Волжка България - гр. Казан и гр. Уфа, Бесарабска България и Челе ди Булгерия – днешна Италия, български готвачи от Албания, Испания, Унгария, България, Франция.
По време на фестивала ви очаква:
- Майстори готвачи ще готвят за вас традиционни ястия
- Кулинарно шоу, представено от майстор готвачи
- Спортни състезания: канадска борба, народна борба, вдигане на тежести, шахматен турнир
- Майсторски класове за готвене
- Фермерски пазар с натурални храни и продукти
- Базар на традиционни стоки и предмети от различните страни
- Културна и музикална програма от страна - участник
- Забавления и атракции за деца, работилнички през целия ден
- Демонстрации на стрелба с лък
- Демонстрации с хищни птици
- Лекции и беседи на тема здравословно хранене
Събитието, което за пореден път в историята на България събира наследници на Кубратовите синове - Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек.
