Да се върнат във времето на Аспарух, баща му Кубрат и брат му Котраг! Това е мечта за много българи, които са запленени от онези славни времена. И тъй като няма как да се върнат 1300 години назад във времето, то поне може да опитат едно старобългарско ястие. Това е световноизвестния чак-чак, който ще бъде приготвен край Варна.Ястието ще бъде направено от Албина Фасхеева от град Казан - шеф готвач, ръководител на студио за татарска кухня "Милли Ашлар“, член на Гилдията на готвачите на Република Татарстан и на Асоциация на готвачите на Русия. Тя ще приготви едно от най-старите ястия в света - чак-чак, блюдо с описано в трудовете на Багдадския посланик в древна България, известния изследовател Ибн Фадлан (921 г. сл. Хр.).Традиционният сватбен чак-чак е голям и често е покрит с бонбони и дражета . Най-големият чак-чак е тежал 4026,4 килограма (8877 фунта) и е приготвен на 14 юни 2018 г. по време на началото на Световното първенство по футбол през 2018 г. в Казан .Ако и вие искате да опитате ястието може да го направите на уникалния празник, който ще се проведе утре и вдругиден (30 и 31 август) в "Исторически парк" в село Неофит Рилски. Това е петото издание на Международния фестивал на традиционните храни "Обединени българи" и хилядолетния празник на плодородието "Сабантуй"."Сабантуй" е празник, който носи в себе си вековна история и пази духа на плодородието, труда и радостта от споделения хляб. Той събира хора от различни култури в общ ритъм на музика, танци и кулинарни изкушения, превръщайки фестивала в истински символ на приятелството между народите.За гостите ще готвят майстори - готвачи от Волжка България - гр. Казан и гр. Уфа, Бесарабска България и Челе ди Булгерия – днешна Италия, български готвачи от Албания, Испания, Унгария, България, Франция.- Майстори готвачи ще готвят за вас традиционни ястия- Кулинарно шоу, представено от майстор готвачи- Спортни състезания: канадска борба, народна борба, вдигане на тежести, шахматен турнир- Майсторски класове за готвене- Фермерски пазар с натурални храни и продукти- Базар на традиционни стоки и предмети от различните страни- Културна и музикална програма от страна - участник- Забавления и атракции за деца, работилнички през целия ден- Демонстрации на стрелба с лък- Демонстрации с хищни птици- Лекции и беседи на тема здравословно храненеСъбитието, което за пореден път в историята на България събира наследници на Кубратовите синове - Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек.