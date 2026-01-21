Готвят се промени за движението в района на Зеленчуковата борса във Варна.Това стана ясно от заседание на постоянната комисия "Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ към Общинския съвет.В нея е постъпило искане за обособяване на тротоар в района на Зеленчуковата борса, както и за въвеждане на забрана за престой и паркиране в участъка от кръстовището на ул. "Акад. Игор Курчатов“ и ул. "Под игото“ до пресечката след входа на тържището.Съветниците дадоха съгласието си, като по въпроса за тротоара ще бъде поискано становище на ресорната дирекция в общинската администрация във Варна.