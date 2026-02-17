Членовете на правната комисия към Общинския съвет във Варна одобриха и актуализиран проект на Правилник за дейността на ОП "Комплекс за детско хранене“. Това стана на днешното ѝ заседание.Промените са направени заради препоръки на звено "Вътрешен одит“ към Община Варна, като целта е привеждане на документа в съответствие с нормативните изисквания.В правилника се разписват по-ясно правата и задълженията на директора по отношение на предоставеното му общинско имущество. Въведен е текст, който регламентира броя порции/ваучери, които могат да се купят на ден за едно дете.Прецизират се и разпоредби, свързани с предмета на дейност на предприятието, което осигурява храна за деца от 10 месеца до 3 години.