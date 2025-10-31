Градската художествена галерия на Варна се похвали с нови придобивки
©
В изложбените зали вече са разположени нови музейни пейки с модерен дизайн, създадени специално за Галерията. Те осигуряват удобство и възможност за съзерцание при продължително разглеждане на експозицията. Изработени са от естествени материали и следват актуалните стандарти за изложбени пространства, съчетавайки естетика и функционалност.
Новите информационни табла допълват дигиталните възможности, въведени с QR кодовете. Те предоставят специализирана информация, подготвена от изкуствоведи, за тематиката на залите, авторите и стиловите направления, обогатявайки знанията на зрителите за българското изкуство и процесите в него. Подобна функция изпълняват и видеомониторите, поставени в залите на втория етаж, където се намира постоянната експозиция.
Всички визуални материали ще допринасят за по-задълбочено разбиране на историческия и културен контекст на представените творби и ще осигурят допълнителна образователна стойност за посетителите.
С тези нововъведения Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ се стреми да бъде любимо място за култура на всички граждани и продължава своята мисия да представя българското изкуство по съвременен начин. Музейната среда съчетава уважение към класическото наследство и стремеж към технологично обновление, което прави преживяването в Галерията по-близко, интерактивно и вдъхновяващо за всяка публика – от най-младите зрители до професионалните ценители.
Всички посетители са добре дошли в Галерията на 5 октомври, сряда, с вход свободен.
Още от категорията
/
Стела Николова за зелената зона: Гражданите да се замислят дали са им необходими толкова автомобили в семейството
09:48
Варна посреща третото издание на фестивала за адаптирани спортове "Щък тук-там: Адаптирай се!"
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синоптици алармират: Очаква се нова доза тежки валежи по Южното Ч...
22:44 / 29.10.2025
Внимание! Нова дрога заля училищата: Децата я приемат, мислейки я...
15:12 / 29.10.2025
Цените на имотите във Варна поскъпват пропорционално на забогатяв...
10:56 / 29.10.2025
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.