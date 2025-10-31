Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна, приключва реализирането на проекта "Модернизация в представянето на движими културни ценности в постоянната експозиция на ГХГ – Варна“, финансиран от Министерството на културата. Успоредно с въвеждането на QR кодове с информация за ключови произведения от постоянната експозиция, Галерията кани посетителите в една по-комфортна за тях музейна среда с нови мебели, нови информационни табла, табели с QR кодове и видеомонитори, които осигуряват по-достъпно и съвременно преживяване.В изложбените зали вече са разположени нови музейни пейки с модерен дизайн, създадени специално за Галерията. Те осигуряват удобство и възможност за съзерцание при продължително разглеждане на експозицията. Изработени са от естествени материали и следват актуалните стандарти за изложбени пространства, съчетавайки естетика и функционалност.Новите информационни табла допълват дигиталните възможности, въведени с QR кодовете. Те предоставят специализирана информация, подготвена от изкуствоведи, за тематиката на залите, авторите и стиловите направления, обогатявайки знанията на зрителите за българското изкуство и процесите в него. Подобна функция изпълняват и видеомониторите, поставени в залите на втория етаж, където се намира постоянната експозиция.Всички визуални материали ще допринасят за по-задълбочено разбиране на историческия и културен контекст на представените творби и ще осигурят допълнителна образователна стойност за посетителите.С тези нововъведения Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ се стреми да бъде любимо място за култура на всички граждани и продължава своята мисия да представя българското изкуство по съвременен начин. Музейната среда съчетава уважение към класическото наследство и стремеж към технологично обновление, което прави преживяването в Галерията по-близко, интерактивно и вдъхновяващо за всяка публика – от най-младите зрители до професионалните ценители.Всички посетители са добре дошли в Галерията на 5 октомври, сряда, с вход свободен.