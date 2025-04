Градски екофестивал "Всеки ден - ден на Земята" във Варна

© Градски екофестивал ще зарадва Варна. Мотото му е "Нашата планета – наша отговорност“. Дата на провеждане: 11 май 2025 (неделя), от 11:00 Къде: Пл. Мусала (пред Социалната Чайна), Варна.



Той се организира от Еко Клъстер България в партньорство с "Всички за Мусала“ на арх. Максим Недков, СНЦ Таляна, СНЦ “Пространствата на Варна"



Защо: Организираме това събитие, защото сме убедени колко важно е опазването на околната среда за нас и нашите деца. С различни дейности се стремим да създаваме, поддържаме и разпространяваме нова потребителска култура, която ще помогне на обществото ни да се справи с екологичните предизвикателства със собствени сили. На преден план в събитието (и по начало) за нас е знанието за околната среда и климата и проблемите пред които сме изправени, индивидуалният потребителски избор и неговата водеща роля в развитието на кръговия модел, от който зависи поддържането на нашата жизнена среда - чиста земя, чиста вода, чист въздух.



Събитието, което организираме, ще посочи конкретни примери и практики, от които всеки посетител може да взаимства и да прилага постоянно в своето собствено ежедневие. В същото време ще предложим и интересна информация и дискусии с експерти от различни области, с които посетителите да разговарят и научат как да се справим с новите предизвикателства свързани с климата и екологичните проблеми. Посетителите ще се запознаят и с местни граждански организации, свързани с опазване на околната среда, ще намерят възможности за сдружаване, членство, доброволчество и много други форми на гражданско участие.



Интересна и разбираемо поднесена информация за това как да живеем в хармония със заобикалящата ни среда ще предложим под формата на дискусии, презентации, работилници, приложно изкуство и кино-прожекции. Няма да пропуснем и най-малките участници, за които са предвидени четене на приказки на екологична тема. Специално внимание ще отделим и на размяната на вещи, в която всеки посетител може да участва. Част от материалите за работилниците ще бъдат осигурени именно от варненци, като необходимите материали ще бъдат обявени в социалните мрежи на организацията.



Предвиждаме и изненади под формата на томбола с награди за най-любопитните и дейни граждани.



Градски фестивал “Всеки ден - ден на Земята" ще бъде интересно и приятно преживяване, което ще накара варненци да помислят защо за тях е важно опазването на нашия единствен общ дом - Земята.



Програмата на събитието включва специалното участие на “Анонимните климатици" - с Магдалена Малеева /Горичка/, Румен Карамихалев / Еко- Ико/, Асен Ненов (Институт за кръгова икономика. ) посланиците на Европейския Климатичен Пакт - Полина Дикова и Апостол Пенков и много други:



(предварителна програма)



11:00 - 11:15 - Откриване и представяне на програмата на фестивала



11:20 - 12:00 - Работилница "Градски градини - как да съберем семена" с Данаил Петров, Humana people to people, площад Мусала



11:20 - 12:50 - “Можем да живеем по-добре" - среща-дискусия с “Анонимните климатици" - с Магдалена Малеева (Горичка), Румен Карамихалев (Еко- Ико) и Асен Ненов (Институт за кръгова икономика) - зала Дом на архитекта, ет. 2



12:00 - 12:30 - Работилница "Как да направим компост и каква е неговата полза" - Данаил Петров, Humana people to people, площад Мусала



12:30 - 13: 00 Работилница за всички възрасти "От боклук към изкуство" - Recycle Art Academy, площад Мусала



13:00 - 13:30 - Екологично земеделие и градски градини - представяне на проекта на Humana people to people, Данаил Петров, зала Дом на архитекта, ет.2



13:00 - 14:00 “Как да създадем платформа за споделяне на храни: възможности и предизвикателства" - дискусия с клуб “Зелени хотели", площад Мусала



13:30 - 14:00 “Открий колелото" – предизвикателствата пред придвижването в градска среда, Теодосий Бялков, зала Дом на архитекта, ет.2



14:00 - 14:30 "Растителните протеини - ползи за здравето на човека и планетата" - уникалните качества на граховия протеин, "Флава Пулс", зала Дом на архитекта, ет.2



14:00 - 14:30 Когато фантастиката срещне реалността – дискусия за възможните сценарии за развитието на планетата в съвременната научна фантастика - дискусия с Ана-Мария Попова



14:00-14:30 - Представяне на спасени животни - Михаил Василев, спасителна служба към Зоологическата градина, пл. Мусала



14:30 -15:00 - Мисията възможна! Устойчиви "зелени" практики в културния сектор - Фондация за предприемачество, култура и образование, зала Дом на архитекта, ет.2



15:00- 16:00 Бордова игра с младежи: "Полета на бъдещето" - премиерна игра за България! Фондация за предприемачество, култура и образование - площад Мусала. Полета на бъдещето“ е образователна бордова игра, подходяща за младежи на възраст между 14 и 20 г., която ни повежда на вълнуващо приключение към 2100 година.



14:30 -15:00 “Как промените в климата променят храните на нашата трапеза" - разказ на Десислава Цветкова, “Вкусна Градина" - пл. Мусала



15:00 - 16:30 Литературна програма за деца "Да опознаем природата“ с Анна-Мария Попова - пл. Мусала



15:00-16:30 - Неделен кино-следобед - късометражно кино с екологични сюжети, зала Дом на архитекта, ет.2



Щандове за размяна - дрехи, книги, детски играчки - Recycle art academy



Томбола с награди с играта Климатично Бинго.



Контакт за потвърждение: Апостол Пенков, председател, 0887 876904, office@ecocluster.bg.