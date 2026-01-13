Във връзка със заповед на директора на РЗИ–Варна за въвеждане на временни противоепидемични мерки, от "Градски транспорт“ - Варна информират, че в периода от 14.01.2026 г. до 19.01.2026 г. (вкл.) няма да се обслужват следните курсове:Линия 14А – 06:35 и 12:20 ч. от ж.к. "Вл. Варненчик“Линия 23 – 11:15 ч. от ЖП гара и 12:15 ч. от с. КаменарЛиния 36 – 06:50 ч. от с. Звездица и 14:30 ч. от ЖП гараЛиния 37 – 06:25 ч. от с. Константиново