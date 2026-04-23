Работещите в "Градски транспорт"-Варна подготвиха подписка за протест след неуспешни преговори за нов колективен договор, съобщиха от КТ "Подкрепа". В понеделник, 20 април, се е провела трета среща между синдикатите на дружеството, но и този пъти не е било постигнато съгласие по ключови текстове от проекта на КТД. След среща с кмета на Варна на следващия ден той е бил уведомен, че ще се пристъпи към подготовка на ефективни стачни действия, допълват от КТ "Подкрепа", съобщи БНР.

Вече е факт подписката за стачка сред работещите в дружеството, подписи се събират от вчера, 22 април.

Сред основните искания на работещите са увеличение на основните трудови възнаграждения със 120 евро, считано от 1 март 2026 г., както и повишаване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на 1,3% за всяка година стаж. Синдикатите настояват и за спазване на работните графици, гарантиране на междудневните и седмичните почивки и осигуряване на ползването на платения годишен отпуск за 2026 г.

"Няколко кръга преговори за сключване на нов Колективен договор бяха неуспешни, изчерпан е социалният диалог. Не успяхме да постигнем договореност с работодателя". Това подчерта в ефира на Радио Варна Иван Кирилов, председател на Федерацията на транспортните работници в КТ "Подкрепа". Той изрази надежда диалогът на ниво Община да започне. Ако няма развръзка, ще се подготвят крайни действия, подчерта Кирилов.

Няколко са вариантите за протест - първият от тях е едночасова стачка. Крайните варианти са действия като тези в столицата. Надяваме се да не се налага да причиняваме това на варненци, посочи Кирилов. По думите му има социално напрежение сред работещите в дружеството. Ние ще се съобразим с техните искания, каза още той.