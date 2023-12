Градят нещо много важно на площад "Независимост"

© Започна монтажът на уникалната за България 3D LED сцена на централния площад "Независимост“ във Варна. Над 100 квадратни метра LED екрани ще създадат уникалния 3D–ефект по време на празничния концерт "Заедно в новогодишната нощ“. Сцената е проектирана така, че да може да се наблюдава от голямо разстояние, тъй като интересът към празничния концерт е голям и на площада се очакват хиляди варненци.



Изграждането на съоръжението ще продължи 4 дни, като най-напред ще се издигнат металната конструкция и сцената, а след това ще се монтират осветлението и озвучителната техника.



Припомняме, че звездата на тазгодишното шоу е популярният дует C-Block, който ще представи за първи път пред варненската публика хитовете си от края на 90-те Keep Movin’, So Strung Out, Time Is Tickin’ Away, Broken Wings, We Believe и др. Преобладаваща част от програмата са варненските артисти. Сред участниците са певицата Виктория Георгиева /Victoria/, представила страната ни в изданието на "Евровизия“ през 2021 година; финалистите от телевизионните музикални формати "Гласът на България“ Тино и Александър Петров.



На сцената ще излязат още Стенли и неговите музиканти, които ще изпълнят незабравимите песни на група "Тангра“. Варненци ще видят и Симона Петрова – MONA от "България търси талант“, която ще заплени публиката с магията на фолклора, заедно с танцьорите от Фолклорен ансамбъл "Варна“. Водещи на събитието ще бъдат певицата Надежда Петрова /NADIA/ и актьорът Емил Христов.



Празничната програма ще започне в 22:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 2:00 ч. на 1 януари. От "Градски транспорт“ информират, че в празничната нощ ще бъдат извънредно обслужвани автобусни линии 7, 17, 20, 31, 148 и тролейбусни линии 82 и 83 от и до кв. "Владислав Варненчик“.



В празничната нощ движението на автомобили в района на пл. "Независимост“ няма да бъде ограничено.



На 31 декември Синята зона ще бъде платена от 9 до 20 ч., а в първия ден от Новата година тя ще бъде безплатна за гражданите.