Гранд хотел "Варна" се прости с козиркта. Припомняме, че в края на май тази година имотът, в който се намира емблематичната сграда бе тема на постоянната комисия "Архитектура и градоустройство" към Общинския съвет на морския град. Тогава съветниците дадоха съгласието си теренът да бъде разделен на два новообразувани урегулирани имота, като се запази отреждането "за хотел, жилища, спортна зала, игрища и ТП“. Според одобрения ПУП-ПРЗ в единия имот ще се запази съществуващата сграда на основния хотел. Инвестиционните намерения са за модернизирането му в апартаментен тип.В другия имот се предвижда ново застрояване съгласно действащия устройствен план с макс. височина (етажност) – 15 м (5 ет.).